Verletzte sowie Schäden an Häusern und Autos nach heftigen Unwettern

Bei starken Unwettern im Süden und Westen Deutschlands sind am Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch mehrere Menschen verletzt sowie zahlreiche Gebäude und Autos beschädigt worden. In Freisen im Saarland gab es Schäden an 50 Häusern - der Leiter des Katastrophenschutzes im Landkreis Sankt Wendel, Dirk Schäfer, ging von einem Tornado aus. Besonders viele Schäden wurden auch vom Bodensee gemeldet.

Schäfer berichtete, dass der Landkreis im November bereits einen bestätigten Tornado erlebt habe. Das Ausmaß der aktuellen Schäden und bestimmte Merkmale wie etwa die Lage der umgestürzten Bäume ähnelten der damaligen Lage. Von einigen Häusern seien die Dächer abgedeckt worden oder sogar samt Gebälk weggeflogen - "da stehen nur noch die Mauerreste". Es sei aber niemand verletzt worden.

In der Nähe von Ravensburg in Baden-Württemberg verunglückte der Fahrer eines Rollers, als er in einen auf der Straße liegenden Baum fuhr. Er sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Es bestehe Lebensgefahr.

Die Polizei in Konstanz berichtete, dass in ihrem Gebiet zwei Menschen bei insgesamt fünf witterungsbedingten Verkehrsunfällen verletzt worden seien. Auf einem Campingplatz in Allensbach sei eine etwa 70 Zentimeter starke Eiche auf einen Wohnwagen gestürzt, in dem sich eine dreiköpfige Familie aufhielt. Die drei Familienmitglieder und eine weitere Frau mussten ins Krankenhaus.

In der Gemeinde Moos stürzte eine Frau durch den Dachboden, als sie vom Sturm gelöste Ziegel wieder befestigen wollte. Auch sie musste in eine Klinik gebracht werden.

In Ulm schlug ein Blitz in einem Hausdach ein. Wie die Polizei mitteilte, konnten alle 14 Bewohnerinnen und Bewohner ihre Wohnungen unverletzt verlassen. Auch in Pfullingen bei Reutlingen brannte ein Dachstuhl - möglicherweise nach einem Blitzeinschlag, wie die Polizei mitteilte. Alle Bewohner hätten das Haus unverletzt verlassen können, auch ein Nachbarhaus habe evakuiert werden müssen.

In der Region verunglückte außerdem ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad, als er über einen umgestürzten Baum fuhr. Der Jugendliche kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Auch in Bayern gab es Verletzte und Schäden. Das Polizeipräsidium in Kempten berichtete von dreimal so vielen Einsätzen wie sonst. In Leipheim sei nach einem Blitzeinschlag ein Dachstuhl in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Im Unterallgäu sei ein Baum auf ein fahrendes Auto gefallen, wodurch die Beifahrerin leicht verletzt wurde.

Als sie ein Zirkuszelt mit Seilen absichern wollten, wurden zwei Frauen in Biessenhofen schwer verletzt. Eine unerwartete Windböe habe das Zelt umgerissen und die beiden Frauen unter sich begraben, teilte die Polizei mit.

Dem Polizeipräsidium in Ingolstadt zufolge fiel im Landkreis Fürstenfeldbruck ein Baum auf einen Wohnwagen, in dem zwei Menschen schliefen. Die Frau habe sich befreien können, der Mann sei aber eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die Feuerwehr habe ihn befreit. In Fürstenfeldbruck sei außerdem ein Fußgänger durch einen umstürzenden Baum leicht verletzt worden.

Auf dem Starnberger See wurde ein 80-Jähriger mit seinem Boot vom Unwetter überrascht. Er habe sich auf eine Sandbank mitten im See retten können, hieß es. Die Wasserwacht habe ihn wieder zurück an Land gebracht. In zahlreichen Städten wurden Autos oder Häuser beschädigt, darunter München und Darmstadt in Hessen. Aus der bayerischen Landeshauptstadt meldete die Feuerwehr rund 400 Einsätze.

Am Mittwoch beruhigte sich die Wetterlage. Der Deutsche Wetterdienst erwartete für den Süden vor allem südlich der Donau ab dem Nachmittag aber wieder Gewitter. Am Donnerstag sollte es hier nur noch wenig gewittern, von der Nordsee zögen einzelne kurze Gewitter aber nach Norddeutschland.