Vermisstes zwölfjähriges Mädchen aus Freudenberg wurde getötet

Die nach einer Suchaktion in Rheinland-Pfalz tot aufgefundene Zwölfjährige aus Freudenberg im nordrhein-westfälischen Siegerland ist getötet worden. Das Mädchen sei "Opfer eines Tötungsdelikts geworden", Hinweise auf ein Sexualdelikt gebe es nicht, teilte die Polizei im rheinland-pfälzischen Koblenz am Montag mit. Zu den näheren Umständen würden zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine weiteren Angaben gemacht, erklärten die Ermittler.

Die Zwölfjährige war seit Samstagabend vermisst worden, was eine großangelegte Suchaktion auslöste. Dabei wurde am Sonntag die Leiche des Mädchens gefunden. Es stehe "zweifelsfrei" fest, dass es sich um das gesuchte Mädchen handle, teilten die Ermittler am Montag mit. Die bisherigen Ermittlungen bestätigten außerdem den Verdacht, dass es getötet wurde. Für Montag sei eine Obduktion der Leiche geplant.

"Zum jetzigen Zeitpunkt können wir zu den weiteren Umständen sowohl aus ermittlungstaktischen Gründen als auch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Angehörigen keine weiteren Informationen veröffentlichen", erklärte die Polizei in Koblenz weiter. Freudenberg liegt in Nordrhein-Westfalen dicht an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz. Die Leiche wurde bei der Suchaktion nahe Freudenberg gefunden, jedoch schon auf rheinland-pfälzischem Gebiet.