Verschwundener Säugling aus Leipzig in Brandenburg gefunden

Einen Tag nach dem Verschwinden eines Säuglings aus Leipzig ist das Kind wohlbehalten in Brandenburg gefunden worden. Der rund einen Monat alte Junge wurde dort zusammen mit der mutmaßlichen Täterin, die aus Brandenburg stammt, von Beamten in einer Wohnung aufgespürt, wie die Polizei in Leipzig am Freitag mitteilte. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger.