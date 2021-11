Versteigerung eines Teils der Macklowe-Sammlung bringt 676 Millionen Dollar

Die Versteigerung eines Teils der Kunstsammlung des schwerreichen New Yorker Immobilenunternehmers Harry Macklowe und seiner Ex-Frau Linda Burg hat 676 Millionen Dollar (rund 592 Millionen Euro)

Die Versteigerung eines Teils der Kunstsammlung des schwerreichen New Yorker Immobilenunternehmers Harry Macklowe und seiner Ex-Frau Linda Burg hat 676 Millionen Dollar (rund 592 Millionen Euro) erbracht. Den höchsten Preis erzielte am Montagabend (Ortszeit) mit 82,5 Millionen Dollar das Gemälde "No. 7" des US-Malers Mark Rothko, wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte. Die Bronze-Skulptur "Die Nase" von Alberto Giacometti wurde für 78,4 Millionen Dollar versteigert.

In nur zwei Stunden wurden insgesamt 35 Werke moderner oder zeitgenössischer Kunst versteigert, darunter Arbeiten von Andy Warhol, Jeff Koons, Cy Twombly, Pablo Picasso, Jackson Pollock und Sigmar Polke.

Der zweite Teil der beeindruckenden Macklowe-Sammlung - weitere 30 Werke - soll im Frühling versteigert werden. Der Gesamterlös könnte dann den Rekord für eine Privatsammlung einstellen, den die Rockefeller-Sammlung 2018 mit 835 Millionen Dollar aufgestellt hatte.

Die Versteigerung der Macklowe-Sammlung ist eine Folge der Scheidung von Harry Macklowe und seiner Ehefrau Linda Burg. Das Paar hatte sich einen erbitterten Scheidungskrieg geliefert - und sich dabei nicht auf den Wert der Sammlung einigen können. Ein Gericht ordnete schließlich an, die Kunstwerke zu versteigern.

Die Trennung und Scheidung des Paares hatte für viele Schlagzeilen gesorgt. So ließ der Harry Macklowe 2019 an der Fassade eines seiner Gebäude in New York riesige Fotos von sich und seiner neuen Frau Patricia Landeau anbringen.