Verstorbener emeritierter Papst Benedikt XVI. wird im Vatikan aufgebahrt

Nach dem Tod des emeritierten deutschen Papstes Benedikt XVI. wird sein Leichnam am Montag im Petersdom aufgebahrt. Auf diese Weise können bis zu Benedikts Beisetzung am Donnerstag Gläubige aus aller Welt persönlich Abschied von dem früheren Kirchenoberhaupt nehmen. In Berlin können sich Trauernde ab Montag (10.00 Uhr) in ein Kondolenzbuch für Benedikt XVI. eintragen.