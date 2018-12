Verstorbener US-Präsident Bush wird mit Staatsakt geehrt - Merkel dabei

Mit einem Staatsakt ehren die USA heute (17.00 Uhr MEZ) ihren verstorbenen früheren Präsidenten George H. W. Bush. An der Trauerfeier in der Kathedrale in Washington nehmen neben US-Präsident Donald Trump dutzende Staatsvertreter aus aller Welt teil, unter ihnen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Bush hatte einen entscheidenden Beitrag zur deutschen Vereinigung geleistet.

Der Ex-Präsident war am Freitag im Alter von 94 Jahren gestorben. Seine sterblichen Überreste wurden nach Washington überführt und sind seit Montag im Kapitol, dem Sitz des Kongresses, aufgebahrt. Nach der Trauerfeier werden die Überreste nach Houston zurückgebracht. Dort wird Bush am Donnerstag an der Seite seiner im April verstorbenen Frau Barbara beigesetzt.