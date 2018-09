Verstorbener US-Senator McCain beigesetzt

Nach mehrtägigen Trauerfeierlichkeiten zum Gedenken an John McCain ist der verstorbene US-Senator am Sonntag beigesetzt worden. Die Beisetzung fand in einer privaten Zeremonie auf dem Friedhof der Marineakademie in Annapolis im Bundesstaat Maryland statt.

Menschenmengen säumten die Straße vor dem Friedhof, als der in die US-Flagge gehüllte Sarg dort eintraf. Einige salutierten, andere hielten Schilder in die Höhe, um McCain die letzte Ehre zu erweisen.

Während an der landesweit übertragenen Trauerfeier am Samstag in der Washingtoner Nationalkathedrale zahlreiche prominente Vertreter der beiden politischen Lager, darunter drei ehemalige Präsidenten, teilgenommen hatten, fand die Beisetzung am Sonntag in kleinerem Rahmen statt. Zu den Teilnehmern zählten unter anderen Militärvertreter.

McCain war am 25. August im Alter von 81 Jahren an einem Gehirntumor gestorben. Der Republikaner gehörte zu den prominentesten Mitgliedern des US-Senats.