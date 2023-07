Verteidigungsministerium: Drei ukrainische Drohnen greifen Moskau an

Die russische Hauptstadt Moskau ist in der Nacht auf Sonntag nach offiziellen Angaben von drei ukrainischen Drohnen angegriffen worden. Bei dem Angriff sei niemand verletzt worden, die Fassaden zweier Bürohochhäuser seien leicht beschädigt worden, erklärte der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin am frühen Sonntagmorgen im Online-Dienst Telegram. Unterdessen wurde der internationale Hauptstadtflughafen Wnukowo der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge am Samstagmorgen geschlossen, sämtliche Flüge seien auf andere Flughäfen umgeleitet worden.