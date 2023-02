Vertreter Israels und der Palästinenser beraten in Jordanien über Gewalteskalation

Vertreter Israels und der Palästinenser sind am Sonntag in Jordanien zusammengekommen, um über die angespannte Lage in den Palästinensergebieten zu beraten. Das erste Treffen dieser Art seit Jahren fand in der Hafenstadt Akaba am Roten Meer statt, wie das jordanische Staatsfernsehen meldete. An einem Kontrollpunkt im von Israel besetzten Westjordanland wurden unterdessen zwei israelische Siedler erschossen.

Nach Angaben aus informierten Kreisen sollten der Leiter des palästinensischen Geheimdienstes, Madsched Faradsch, der Leiter des israelischen Inlandsgeheimdienstes Schin Beth, Ronen Bar, der Nahost-Berater von US-Präsident Joe Biden, Brett McGurk, sowie Vertreter Jordaniens und Ägyptens an dem Treffen in Akaba teilnehmen. Ein jordanischer Regierungsvertreter hatte gesagt, Ziel des Treffens sei es, Vertrauen zwischen beiden Seiten aufzubauen und die Lage zu beruhigen.

Seit Monaten kommt es in dem Palästinensergebiet immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der israelischen Armee. Am Sonntag wurden im Norden des Westjordanlands zwei israelische Zivilisten getötet. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir erklärten, die beiden Zivilisten seien bei einem "terroristischen palästinensischen Angriff" erschossen worden.

Die Schüsse hatten ein Auto an einem Kontrollpunkt in Huwara südlich der Stadt Nablus getroffen. Ein Sanitäter des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom sagte, er habe zwei Verletzte behandelt, die bewusstlos in der Nähe des Autos gelegen hätten. Ein Sprecher des Rettungsdienstes sagte, die Verletzten seien im Krankenhaus für tot erklärt worden.

Nach Angaben der Regionalverwaltung Schomron, welche die israelischen Siedlungen in dem Gebiet verwaltet, handelte es sich bei den Getöteten um zwei 20 und 22 Jahre alte Brüder aus der nahegelegenen Siedlung Har Bracha.

Nach Angaben der israelischen Armee waren nach den tödlichen Schüssen in Huwara Soldaten im Einsatz, um "die Terroristen zu verfolgen und das Gebiet abzusperren". Wie ein AFP-Fotograf berichtete, durchsuchten israelische Sicherheitskräfte Fahrzeuge an der Straße.

Am Mittwoch waren bei einem Einsatz der israelischen Armee in Nablus nach palästinensischen Angaben mindestens elf Menschen getötet worden, darunter ein 16-jähriger Junge. 80 Menschen wurden verletzt. Es war der blutigste israelische Armeeeinsatz im Westjordanland seit 2005. Am Donnerstag wurden aus dem Gazastreifen dann mehrere Raketen auf Israel abgefeuert. Die israelische Armee flog daraufhin Luftangriffe auf Ziele in dem Palästinensergebiet.