Verwüstung und Tote durch Orkantief in weiten Teilen Europas

Der gewaltige Sturm "Zeynep" hat in weiten Teilen Europas große Verwüstungen angerichtet. Mindestens 14 Menschen starben und am Samstag waren noch mehr als eine Million Haushalte in mehreren Ländern ohne Strom. Hunderte Flüge, Züge und Fährverbindungen fielen wegen des Sturms mit seinen gebietsweise orkanartigen Böen aus.

Mindestens zwei Menschen kamen in Deutschland ums Leben, zwölf weitere in Belgien, Großbritannien, Irland, den Niederlanden und Polen. Häufig waren auf Fahrzeuge gestürzte Bäume oder vom Wind umhergewirbelte Objekte die Ursache. Viele weitere Menschen wurden verletzt.

Das jüngste Todesopfer verzeichnete die Polizei im belgischen Gent: Ein 37-jähriger Mann war dort von einem Solarpanel am Kopf getroffen worden und erlag am Samstag seinen Verletzungen.

In der niedersächsischen Gemeinde Wurster Nordseeküste stürzte nach Angaben der Polizei Cuxhaven am Freitagabend ein 68-jähriger Mann vom Dach eines Stallgebäudes in den Tod, auf das er trotz schwerer Sturmböen offenbar für Reparatur- oder Sicherungsarbeiten geklettert war. In der Nähe von Altenberge im nordrhein-westfälischen Landkreis Steinfurt wurde ein Pkw auf der Bundesstraße 54 von einem Baum getroffen, der durch den Sturm umstürzte. Der Fahrer starb noch am Unfallort.

Bei einem weiteren tödlichen Unfall im nahegelegenen Saerbeck war die Ursache nicht ganz klar, ebenso bei weiteren Verkehrsunfällen an unterschiedlichen Orten. Meistens wurde aber von einem Zusammenhang mit dem Sturm ausgegangen. In Essen wurde laut Polizei ein Fußgänger von einem herabstürzenden Dachziegel getroffen und schwer verletzt. Rettungskräfte waren vielerorts im Großeinsatz.

Von der niedersächsischen Nordseeküste sowie aus Hamburg wurde eine schwere Sturmflut gemeldet. Wassermassen spülten Autos im Bereich der Hamburger Hafencity weg. Auf der ostfriesischen Insel Wangerooge wurde ein großer Teil des Strandes weggerissen.

Im Bahnverkehr gab es vor allem in Norddeutschland noch während des gesamten Samstag starke Behinderungen. Ein Sprecher der Deutschen Bahn teilte mit, durch die Stürme der vergangenen Tagen seien mehr als tausend Bahnkilometer beschädigt worden. Es wurde noch bis mindestens Montag mit Einschränkungen im Fernverkehr gerechnet.

"Wir tun alles dafür, um den Zugverkehr so schnell wie möglich Schritt für Schritt wieder aufzunehmen", versicherte der Sprecher. 2000 Einsatzkräfte sowie Hubschrauber waren demnach unterwegs, um Strecken auf Schäden zu prüfen oder diese zu beheben. Die Deutsche Bahn forderte erneut alle Fahrgäste auf, geplante Reisen in die Unwetter-Regionen "wenn möglich zu verschieben". Auch im Flugverkehr gab es Behinderungen. Zeitweise gesperrt waren auch zahlreiche Straßen und Brücken.

Europaweit die meisten Toten gab es in den Niederlanden, wo vier Menschen starben. In Großbritannien starben drei Menschen. In Polen und Belgien gab es wie in Deutschland jeweils zwei Opfer und ein Mensch starb in Irland.

Der über Irland entstandene Sturm war am Freitag über Teile des Vereinigten Königreichs, dann über Nordfrankreich und die Benelux-Staaten gezogen, bevor er in der Nacht zum Samstag auf Dänemark, Deutschland und später Polen traf. Rekordwindgeschwindigkeiten - an die 200 Stundenkilometer in Großbritannien - und Starkregen entwurzelten Bäume, beschädigten Dächer und sorgten für Sturzfluten.

In Polen waren am Samstagnachmittag nach Behördenangaben 1,1 Millionen Menschen ohne Strom. In Großbritannien waren noch über 200.000 Haushalte betroffen, nachdem es zwischenzeitlich über 1,2 Millionen gewesen waren.

In Deutschland flaute der Sturm ab Samstagmorgen allmählich ab. Der Deutsche Wetterdienst hob seine Warnung vor schweren Orkanböen für ganz Deutschland auf, warnte aber weiter vor starkem Wind und Sturmböen. Während der Nacht waren zuvor Windstärken in Böen bis zu 140 Stundenkilometer gemessen worden.