Viel Reiseverkehr am Wochenende wegen Ferienende in sieben Bundesländern

Mit dem Ferienende in sieben Bundesländern ist auch am kommenden Wochenende mit starkem Reiseverkehr zu rechnen. Wie der ADAC am Dienstag in München mitteilte, werden die größten Behinderungen auf den Autobahnen der Ballungsräume und den wichtigsten Reiserouten am Freitag- und Sonntagnachmittag erwartet. In Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen enden die zweiwöchigen Osterferien.