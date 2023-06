Viele Apotheken bleiben zu bundesweitem Protesttag geschlossen

Apothekenlogo in Berlin

Wegen eines bundesweiten Protesttags sollen am Mittwoch viele Apotheken geschlossen bleiben. Ausgenommen davon sind Notdienstapotheken. Die Apotheker protestieren damit gegen einen aus ihrer Sicht von Politik und Krankenkassen betriebenen "Sparwahn" bei der Arzneimittelversorgung. Sie fordern mehr Honorar, unter anderem wegen der Mehrbelastung aufgrund von Lieferengpässen bei zahlreichen Arzneimitteln.

In Berlin soll gegen 12.00 Uhr ein Protestmarsch vom Potsdamer Platz in Richtung Bundeswirtschaftsministerium starten. Zusätzlich zu den Schließungen planen auch die Landesapothekerverbände und -kammern in vielen Regionen Deutschlands Demonstrationen und andere Aktionen.