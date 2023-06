Vier Festnahmen nach Drogentod von 13-Jähriger in Mecklenburg-Vorpommern

Im Zusammenhang mit dem Drogentod einer 13-Jährigen nach der Einnahme einer hochdosierten Ecstasy-Pille haben Ermittler in Mecklenburg-Vorpommern vier Verdächtige im Alter zwischen 16 und 37 Jahren festgenommen und mehrere Wohnungen durchsucht. Wie die Polizei in Neubrandenburg am Dienstag mitteilte, wurde inzwischen außerdem noch eine 14-Jährige, die ebenfalls die Droge namens "Blue Punisher" konsumiert hatte, "in sehr kritischem Zustand" in einer Klinik behandelt. Die Behörden warnten eindringlich vor der Einnahme der Pillen.

Der Polizei waren nach eigenen Angaben vom Dienstag noch weitere Vorfälle bekannt, in denen Menschen die gefährlichen Drogen eingenommen oder gekauft hatten. "Wir gehen davon aus, dass die gefährliche Droge weiterhin im Umlauf ist", erklärte sie. Das Rauschgift werde offensichtlich im Großraum Neubrandenburg von Drogenhändlern auch an Kinder und Jugendliche vertrieben.

Das Innenministerium in Schwerin sprach von einer "untypischen Häufung sehr schwerer Gesundheitsstörungen" nach Ecstasy-Konsum in der Region und warnte ebenfalls davor, dass weitere gefährliche Pillen noch unbenutzt im Besitz junger Menschen sein könnten. "Ich bitte alle Eltern, vor allem im Großraum Neubrandenburg, ihre Kinder noch einmal sehr eindringlich vor der akuten Lebensgefahr zu warnen", erklärte Landesinnenminister Christian Pegel (SPD).

Die in lebensbedrohlichem Zustand im Krankenhaus behandelte Jugendliche war nach Polizeiangaben am Montagabend von Polizisten mit gesundheitlichen Problemen auf einem Gehweg in Neubrandenburg entdeckt und in eine Klinik gebracht worden. Untersuchungen ergaben, dass sie wie die gestorbene 13-Jährige in Altentreptow "Blue Punisher" eingenommen hatte.

Derweil ermittelten die Behörden auch im Nachbarland Brandenburg nach dem Tod einer 15-Jährigen. Die Jugendliche aus dem rund 140 Kilometer von Neubrandenburg entfernten Rathenow war am Samstag gestorben. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Potsdam sagte, war aber noch offen, ob Drogenkonsum zu ihrem Tod führte. Es sei eine Obduktion veranlasst worden. Zuerst hatte die "Märkische Allgemeine Zeitung" über den Fall berichtet.

Bei den vier schon am Montagabend in Mecklenburg-Vorpommern festgenommenen Verdächtigen handelte es sich laut Polizei um drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sowie einen 37-Jährigen. Ihnen werden demnach Drogenhandel sowie die Weitergabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige vorgeworfen.

Die Beschuldigten befanden sich zunächst noch in Polizeigewahrsam, Anträge auf den Erlass von Haftbefehlen wurden geprüft. Bei Wohnungsdurchsuchungen wurden ferner Beweismittel wie geringe Mengen an Rauschgift sowie "Bargeld in szenetypischer Stückelung" beschlagnahmt, teilten die Ermittler mit.

Die gestorbene 13-Jährige aus Altentreptow nahm das Rauschgift nach Angaben der Polizei vom Montag gemeinsam mit einer 15-jährigen Freundin offenbar schon in der vergangenen Woche ein. Beide Mädchen schwebten danach aufgrund der hohen Wirkstoffkonzentration zunächst in Lebensgefahr. Während die 13-Jährige starb, befand sich die 15-Jährige aber auf dem Weg der Besserung.

Die fraglichen Pillen mit der Bezeichnung "Blue Punisher" enthalten nach Polizeiangaben eine "sehr hohe Dosis" des synthetischen Wirkstoffs MDMA, der landläufig auch als Ecstasy bezeichnet wird. Diese sollten auf keinen Fall eingenommen worden. Die Polizei wie auch das Landesinnen- und das Landesgesundheitsministerien warnten auch vor anderen ähnlichen Drogen.

Große Mengen MDMA schädigten bei regelmäßiger Einnahme die Nervenzellen und vergrößerten das Risiko irreparabler Hirnschäden, teilte die Polizei mit. Je nach körperlichem Zustand und Zusammensetzung könne unter Umständen die Einnahme von einer oder einer halben Ecstasy-Pille lebensbedrohlich sein.

"Alle Formen von Drogen und Rauschmitteln bergen Gefahren. Vor allem für Heranwachsende ist die Einnahme extrem gefährlich und kann bleibende Schäden verursachen", erklärte Landesgesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag. Das gelte angesichts der aktuellen Lage insbesondere jetzt in der Region um Neubrandenburg an der Mecklenburgischen Seeplatte.