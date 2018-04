Vier Verletzte bei Schießerei am YouTube-Hauptquartier

Bei einem Schusswaffenvorfall in der YouTube-Zentrale in Kalifornien sind eine Frau getötet und mindestens vier weitere Menschen verletzt worden. Der Angriff am Dienstag in San Bruno wurde nach Angaben der örtlichen Polizei mutmaßlich von der Frau verübt, deren Leiche im Inneren eines der Gebäude gefunden wurde. Sie habe sich wahrscheinlich selbst erschossen.

Zur Identität und den möglichen Motiven der Frau machte Polizeichef Ed Barberini zunächst keine Angaben. Die Polizei war mit massiven Einsatzkräften auf dem Gelände des Google-Tochterunternehmens eingetroffen. Augenzeugen berichteten von Hubschraubern und Sondereinsatzkommandos.

In Augenzeugenberichten aus dem Inneren der Firmenzentrale hieß es, Angestellte hätten panisch die Flucht ergriffen. Er habe in einer Konferenz gesessen, als er Menschen davonrennen gehört habe, schrieb der YouTube-Angestellte Todd Sherman im Kurzbotschaftendienst Twitter. Anfangs habe er noch gedacht, es handle sich um ein "Erdbeben".

Der YouTube-Beschäftigte Vadim Lavrusik schrieb zu Beginn des Vorfalls auf Twitter, er sei mit Kollegen in einem Raum in der Firmenzentrale verbarrikadiert. Er habe Schüsse gehört und Menschen davon rennen sehen, als er an seinem Schreibtisch saß. Wenig später schrieb Lavrusik dann, er sei "sicher" und aus dem Gebäude herausgebracht worden.