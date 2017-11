Vierter Atommülltransport auf dem Neckar unterwegs

Auf dem Neckar in Baden-Württemberg ist erneut ein Atommülltransport mit hochradioaktiven Brennelementen unterwegs. Ein mit drei Castoren beladener Schubverband habe am Donnerstagmorgen gegen 2.00 im stillgelegten Kernkraftwerk Obrigheim abgelegt und fahre nun in das Zwischenlager am Meiler Neckarwestheim, teilte der Energiekonzern EnBW in Karlsruhe mit.

In den Castorbehältern befinden sich verbrauchte Brennelemente aus dem früheren Kernkraftwerk Obrigheim. Es ist bereits der vierte Atommülltransport zwischen den beiden Kraftwerksstandorten Neckarwestheim und Obrigheim. Schon im Juni, September und Oktober hatte es drei Transporte gegeben.

Vom Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit ist der Transport von insgesamt 342 verbrauchten Brennelementen aus Obrigheim nach Neckarwestheim genehmigt. In diesem Jahr ist noch ein fünfter Transport geplant.