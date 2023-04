Viessmann-Übernahme durch US-Konzern heizt Debatte über Heizungsgesetz an

Die Übernahme der Klimatechnik-Sparte des hessischen Heizungsbauers Viessmann durch einen US-Konzern hat die Debatte über das Heizungsgesetz der Ampelregierung angefacht. Unions- und auch FDP-Politiker warfen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch vor, mit den strengen Vorgaben für neue Heizungen die Hersteller zu überfordern. Der Wirtschaftsminister hingegen sieht in der angekündigten Viessmann-Übernahme einen Beleg für die Standortattraktivität Deutschlands und mögliche Vorteile für Verbraucher.

Der Heizungsbauer aus Allendorf hatte am Dienstagabend mitgeteilt, seine Klimatechnik-Sparte, zu der auch das Wärmepumpen-Geschäft gehört, für zwölf Milliarden Euro an den Klimaanlagenhersteller Carrier Global zu verkaufen. 20 Prozent des Kaufpreises erhält die Viessmann-Gruppe demnach in Aktien und wird so zu einem der größten Anteilseigner des Unternehmens mit Sitz in Florida. Es entstehe "ein globaler Champion für intelligente Klima- und Energielösungen", erklärte das Familienunternehmen.

Regierungssprecher Steffen Hebestreit begrüßte im Namen des Kabinetts die Übernahmepläne. "Grundsätzlich ist das eine gute Nachricht", sagte er. Es zeige, "welches Wachstumspotenzial in klimafreundlichen Technologien steckt". Zugleich verfügten deutsche Hersteller über "großes Know-How" und zögen so internationales Kapital an. "Das gilt es weiter auszubauen und dabei sicherzustellen, dass die Investitionen auch dem Standort Deutschland zugute kommen." Habecks Wirtschaftsministerium werde "die entsprechenden Prüfschritte vornehmen".

Das kündigte auch Habeck selber an, deutete aber bereits an, dass er die Notwendigkeit eines staatlichen Eingreifens im Fall Viessmann für unwahrscheinlich halte: Er habe "keine Zweifel daran", dass der Chef des Familienunternehmens, Maximilian Viessmann, seine Vision einer Standortstärkung auch mittels ausländischer Investitionen teile.

"Um konkurrenzfähig zu bleiben hat Viessmann sich einen finanzstarken Partner gesucht", sagte Habeck weiter. Letztlich führe dies zu einer "Stärkung der Produktionskapazitäten in Deutschland", wo von auch der Verbraucher über sinkende Preise für Wärmepumpen profitieren werde. Er gehe auch davon aus, dass das Viessmann-Geschäft nicht der letzte derartige Deal eines deutschen mit einem US-Unternehmen sein werde.

Auch der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, betonte die Vorteile der Viessmann-Übernahme, wenn dadurch der Wettbewerb erhöht, die Innovationskraft gestärkt und zugleich die Kosten für Wärmepumpen reduziert würden. Er verwies auch darauf, dass kaum ein Land so große Direktinvestitionen im Ausland tätige wie Deutschland. "Wir sollten daher nicht in Protektionismus verfallen, wenn ausländische Unternehmen deutsche Firmen übernehmen", sagte er dem "Handelsblatt".

Unionsfraktionsvize Jens Spahn befürchtet hingegen einen "Ausverkauf der deutschen Wärmepumpe" - und verantwortlich dafür sei das Heizungsgesetz der Ampel. "Die Wärmewende mit der Brechstange erzeugt großen Druck auf deutsche Hersteller", sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Sie müssen binnen Wochen ihre Produktion hochfahren, sonst verlieren sie Marktanteile an asiatische Hersteller. Offenbar braucht es dazu ausländische Investoren."

Ähnlich äußerte sich FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai, dessen Partei die Reform des Gebäudeenergiegesetzes jedoch grundsätzlich mitträgt. Die "hastige und komplizierte Heizungswende von Robert Habeck" wirke sich negativ auf die deutsche Wirtschaft aus, sagte er dem "Handelsblatt". "Habecks Gebäudeenergiegesetz wird zum Spielball der Finanzinvestoren und Spekulanten", sagte auch Linken-Chef Martin Schirdewan den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Viessmann hat nach eigenen Angaben mit Carrier Global den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen in den kommenden drei Jahren vereinbart. Zudem sei festgelegt worden, dass der Hauptsitz des Unternehmens für zehn Jahre in Allendorf bleibt. Viessmann beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von rund vier Milliarden Euro.

Die hessische Landespolitik begrüßte die Entwicklung grundsätzlich. "Der Markt regenerativer Heiztechnik ist international und Hessen spielt mit seinen Weltmarktführern in dieser Liga ganz vorne mit", erklärten Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) gemeinsam. Der Investitionsbedarf sei hoch und "selbstverständlich muss sich ein Unternehmen, das global tätig ist, zukunftsfest aufstellen, um weiter wachsen zu können".