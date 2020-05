Virtuelle Jahresversammlung der WHO zur Corona-Pandemie

Inmitten der Corona-Pandemie beginnt am Montag die Jahresversammlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Hauptthema der auf zwei Tage verkürzten virtuellen Tagung der WHO-Mitgliedstaaten ist die globale Antwort auf die Ausbreitung des Corona-Virus, an dessen Folgen bereits mehr als 300.000 Menschen gestorben sind. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sprach von "einer der wichtigsten Jahresversammlungen" seit Gründung der WHO im Jahr 1948.

Zur Abstimmung steht eine von der EU eingebrachte Resolution, die zum gemeinsamen Kampf gegen die Pandemie aufruft. Überschattet werden die Beratungen jedoch von den zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China in der Frage, wer für die Krise verantwortlich ist. US-Präsident Donald Trump warf der WHO zudem Einseitigkeit zugunsten Chinas vor und fror die US-Zahlungen an sie ein.