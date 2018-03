Von der Leyen wirbt für neue Bundeswehr-Mandate für Irak und Afghanistan

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat für die Neuausrichtung des Bundeswehreinsatzes im Irak geworben. Nach dem erfolgreichen Kampf der irakischen Armee gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gehe es nun darum, die Einheit und den Wiederaufbau des Landes zu unterstützen, sagte von der Leyen am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". "Das ist ja in unserem Sinne, dass das ein stabiles Land über die Jahre wird."

Während die Ausbildung kurdischer Peschmerga im Nordirak auslaufen soll, soll die Bundeswehr künftig auch im Landesinneren zum Einsatz kommen. Die Ausbildung der Peschmerga sei "ein großer Erfolg" im Kampf gegen den IS gewesen, sagte die Ministerin. Künftig solle die Bundeswehr in der Hauptstadt Bagdad und in Erbil präsent sein, um den Irak beim Aufbau von Ministerien und der medizinischen Versorgung von Soldaten zu unterstützen.

Das Mandat stehe "auf einer sicheren völkerrechtlichen Basis", sagte von der Leyen. "Wir haben die Einladung des Premierministers und wir sind dort Schulter an Schulter mit den Vereinten Nationen, der Europäischen Union, der Nato und vielen anderen Ländern." Die Zahl der Bundeswehrsoldaten gehe mit dem neuen Mandat zurück.

Von der Leyen warb auch für die geplante Ausweitung des Afghanistan-Einsatzes. Die dortige Bundeswehr-Mission sei eine "Geschichte der Fortschritte auf der einen Seite, aber auch natürlich der Rückschläge". Die Bildungschancen für Kinder, die Lage der Frauen sowie die Gesundheitsversorgung und Infrastruktur in Afghanistan hätten sich verbessert, sagte von der Leyen. Die einheimischen Truppen hätten aber große Schwierigkeiten, nach dem Ende des internationalen Kampfeinsatzes die Sicherheit im Land zu garantieren. "Wir brauchen Geduld und einen langen Atem."

Das Bundeskabinett befasst sich am Mittwoch mit sechs Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Politisch umstritten sind vor allem die Mandate für große Missionen wie in Afghanistan und Mali sowie für den Kampf gegen den IS in Syrien und im Irak. Wegen der verschärften Sicherheitslage in Afghanistan will die Bundesregierung die Mandatsobergrenze auf 1300 Soldaten erhöhen. Nach einem entsprechenden Kabinettsbeschluss muss der Bundestag den Mandatsanträgen noch zustimmen.