Von Donnersmarcks "Werk ohne Autor" für Golden Globe nominiert

Der Film "Werk ohne Autor" des deutschen Regisseurs Florian Henckel von Donnersmarck ist für den US-Preis Golden Globe nominiert worden. Der Film über das Schicksal eines Kunststudenten in Nachkriegsdeutschland mit Tom Schilling in der Hauptrolle wurde am Donnerstag in der Kategorie des besten fremdsprachigen Films in das Rennen um die renommierte Auszeichnung geschickt.

Auch der deutsch-spanische Schauspieler Daniel Brühl wurde für einen der begehrten Preise nominiert, die vom Verband der Auslandspresse in Hollywood vergeben werden. Brühl holte die Nominierung für seine Hauptrolle als Seelenarzt im späten 19. Jahrhundert in der US-Fernsehserie "The Alienist - Die Einkreisung".

Die Golden Globes werden am 6. Januar verliehen. Sie gelten generell als wichtiger Wegweiser dafür, welche Filme bei den später verliehenen Oscars die besten Chancen haben könnten.

Der Favorit auf die größte Zahl von Golden Globes ist der Film "Vice" über den früheren US-Vizepräsidenten Dick Cheney, der von Christian Bale gespielt wird. "Vice" wurde in sechs Kategorien nominiert, darunter jener des besten komischen Films.

Brühl wiederum konkurriert in der Kategorie des besten männlichen Hauptdarstellers in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm gegen Antonio Banderas, Darren Criss, Benedict Cumberbatch und Hugh Grant.

Von Donnersmarck "Werk ohne Autor" tritt an gegen den libanesischen Film "Kapernaum", das belgische Werk "Girl", "Roma" des mexikanischen Starregisseurs Alfonso Cuarón und den japanischen Film "Shoplifters - Familienbande".

Im vergangenen Januar hatte der deutsche Regisseur Fatih Akin für seinen Thriller "Aus dem Nichts" den Golden Globe für den besten fremdsprachigen Film gewonnen. Bei den Oscars ging Akin dann aber leer aus, sein Film wurde nicht einmal nominiert. Von Donnersmarck hatte bereits 2007 einen Oscar für das Stasi-Drama "Das Leben der Anderen" gewonnen. Es war der bislang letzte deutsche Film, der den begehrtesten Filmpreis der Welt holte.