VW-Konzernchef Diess gibt Leitung von Kernmarke Volkswagen ab

VW-Konzernchef Herbert Diess gibt die Führung der Kernmarke Volkswagen an den bisherigen Co-Geschäftsführer Ralf Brandstätter ab. Die Marke werde ab 1. Juli von Brandstätter geführt, teilte das Unternehmen am Montagabend nach einer Sitzung des Aufsichtsrats mit. Ziel sei eine "stärkere Fokussierung auf die jeweiligen Aufgaben an der Spitze von Konzern und Marke in der laufenden Transformationsphase der Automobilindustrie".

In den vergangenen Wochen hatte es wegen Problemen beim Golf 8 und dem Elektro-Hoffnungsträger ID.3 massive Kritik an Diess gegeben. Bei beiden Modellen hatten sich jüngst Berichte über Schwierigkeiten unter anderem mit der Software gehäuft.

Der Betriebsrat hatte den VW-Vorstand deshalb scharf kritisiert. In einem offenen Brief äußerten sich die Vertrauensleute der IG Metall bei VW "massiv besorgt über die vielen vom Vorstand zu verantwortenden negativen Presseberichte über unser Unternehmen". Hierbei bezogen sich die Arbeitnehmervertreter neben den technischen Problemen auch auf "das Marketing- und Kommunikationsdesaster" rund um eine Instagram-Werbung zum neuen Golf, bei der sich VW mit Rassismusvorwürfen konfrontiert sah.

Dieses "schlechte Bild in der Öffentlichkeit zerstört das über Jahrzehnte gewachsene Kundenvertrauen und gefährdet so unsere Arbeitsplätze", beklagten sie. "Außerdem leidet die ganze Belegschaft jeden Tag unter dem Verlust des Ansehens unseres Unternehmens." In dieser Situation komme es nun darauf an, "dass der Vorstand alles dafür tut, um verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen".