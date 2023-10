Wagenknecht stellt neuen Verein der Öffentlichkeit vor

Die Linken-Abgeordnete Sahra Wagenknecht unternimmt am Montag einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Gründung einer eigenen Partei. In Berlin stellt Wagenknecht vor der Presse ihren Verein BSW ("Bündnis Sahra Wagenknecht") vor, aus dem eine eigene Partei hervorgehen könnte (10.00 Uhr). Mit dem Auftritt dürfte der Bruch zwischen der Politikerin und der Linkspartei, zu deren prominentesten Vertreterinnen sie zählt, endgültig besiegelt sein.

Begleitet wird Wagenknecht bei der Vorstellung von der bisherigen Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali und dem Bundestagsabgeordneten Christian Leye. Vor wenigen Tagen sagte Wagenknecht, ihr gehe es um "eine seriöse Adresse, die nicht nur Protest artikuliert, sondern auch Konzepte hat, wie man es besser machen kann". Linken-Chef Martin Schirdewan drohte am Sonntag all jenen Mitgliedern mit Parteiausschluss, die sich Wagenknechts Verein anschließen wollen. Schirdewan will sich am Montag um 13.00 Uhr vor der Presse äußern.