Wahlkampfteam: Biden will sich am Abend in Rede an die US-Bevölkerung richten

Der im Rennen um das Weiße Haus in den Prognosen führende demokratische Herausforderer Joe Biden will sich am Freitagabend (Ortszeit) in einer Rede an die US-Bevölkerung richten. Der 77-Jährige werde die Rede von seinem Heimatort Wilmington im Bundesstaat Delaware aus halten, sagte ein Mitglied von Bidens Wahlkampfteam, das anonym bleiben wollte.

Bidens Vorsprung vor Amtsinhaber Donald Trump war zuletzt deutlich gewachsen. Auch im Schlüsselstaat Pennsylvania liegt Biden laut den Sendern CNN und Fox News bei der Auszählung der Wahlzettel inzwischen mit rund 10.000 Stimmen vor Trump. Sollte Biden den Bundesstaat mit seinen 20 Wahlleuten tatsächlich gewinnen, wäre er auch Gesamtsieger der Präsidentschaftswahl.

Biden gab sich zuletzt wiederholt siegesgewiss, verzichtete jedoch darauf, sich bereits als Sieger der Präsidentschaftswahl zu bezeichnen. Anders die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi: Sie nannte Biden am Freitag bereits "president-elect" (gewählter Präsident" - so wird in den USA der Sieger der Präsidentschaftswahl bis zu seinem Amtsantritt bezeichnet.

Trump zog am Freitag derweil erneut die Korrektheit der Stimmauszählung in Frage und warf den Demokraten wiederholt Wahlbetrug vor. Belege für die Anschuldigungen führte der Präsident nicht an.