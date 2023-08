Waldbrand im nordgriechischen Dadia-Nationalpark weiter "außer Kontrolle"

Trotz des Einsatzes von hunderten Feuerwehrleuten ist ein Großbrand im geschützten Wald des ostgriechischen Nationalparks Dadia weiter "außer Kontrolle". Nach Angaben örtlicher Feuerwehrleute erstreckte sich die Feuerfront am Montag über fast zehn Kilometer. Laut einem Feuerwehrsprecher waren knapp 500 Brandbekämpfer mit 100 Löschfahrzeugen und drei Hubschraubern im Einsatz.

Der Brand war am 19. August in der nördlichen Region Evros, nahe der Hafenstadt Alexandroupoli und der Grenze zur Türkei, ausgebrochen. Für mehrere Dörfer in dem Gebiet hatte der Zivilschutz Evakuierungen angeordnet. Zudem wurden die Leichen von 20 mutmaßlichen illegalen Migranten gefunden.

Das Europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus schätzt, dass bis Sonntag bereits 77.000 Hektar von den Flammen verwüstet wurden. Am Montag besuchten drei Minister Alexandroupoli, um sich selbst ein Bild von dem Ausmaß der Schäden zu machen.

Besonders verheerend sind die Verwüstungen im Nationalpark Dadia, einem wichtigen Lebensraum sowie Winterquartier für Raubvögel. Für die örtliche Tourismusbranche, die Forstwirtschaft und für Bienenzüchter ist der Wald eine wichtige Einnahmequelle.

Nach Angaben von Experten ist die Vegetation in dem Nationalpark oftmals so dicht, dass die Flammen oftmals nicht zu sehen sind und das Löschwasser die Bodenfeuer nicht erreicht.