Wallace kündigt Stationierung von Raketenabwehrsystem Sky Sabre in Polen an

Wallace kündigt Stationierung von Raketenabwehrsystem Sky Sabre in Polen an

Großbritannien wird zur Unterstützung der Nato-Ostflanke sein neues Mittelstrecken-Raketenabwehrsystem in Polen stationieren. Das System Sky Sabre (dt.

Großbritannien wird zur Unterstützung der Nato-Ostflanke sein neues Mittelstrecken-Raketenabwehrsystem in Polen stationieren. Das System Sky Sabre (dt. Himmelsschwert) werde Polen helfen, seinen Luftraum vor russischen Angriffen zu schützen, sagte Verteidigungsminister Ben Wallace am Donnerstag bei einem Besuch in Warschau. Das an die Ukraine grenzende Polen laufe Gefahr, nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine am 24. Februar selbst zum Ziel russischer Angriffe zu werden.

"Als Nato-Verbündeter steht Großbritannien an der Seite Polens, das einen Großteil der Last der Folgen dieses Krieges zu tragen hat", sagte Wallace nach einem Treffen mit Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak. "Wir stehen an der Seite Polens und schützen seinen Luftwaffenstützpunkt vor jeder weiteren Aggression durch Russland", fügte Wallace hinzu.

Sky Sabre habe "die Fähigkeit, einen Tennisball mit Schallgeschwindigkeit zu treffen", sagte Wallace. Im Rahmen des neuen Abkommens wird Großbritannien Polen auch bei der Entwicklung desselben Raketenabwehrsystems unterstützen. Großbritannien gab allerdings noch nicht bekannt, wann das System einsatzbereit sein soll.