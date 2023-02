Warnstreiks in öffentlichem Dienst von Bund und Kommunen fortgesetzt

Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen hat es am Freitag weitere Warnstreiks gegeben. Betroffen waren öffentliche Betriebe in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Berlin. So fiel wie schon am Donnerstag die Rheinbahn in Düsseldorf aus, außerdem gab es einen Warnstreik beim Wasser- und Schifffahrtsamt.