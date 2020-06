Washington und Moskau beginnen Abrüstungsgespräche über "New Start"-Abkommen

In Wien beginnen am Montag die Verhandlungen zwischen Russland und den USA über eine Fortsetzung des atomaren Abrüstungsabkommens "New Start". Der Vertrag läuft im Februar kommenden Jahres aus; ob sich die Unterhändler Moskaus und Washingtons auf ein Folgeabkommen einigen können, ist offen. Der "New Start"-Vertrag zur Begrenzung strategischer Atomwaffen ist das letzte große nukleare Abrüstungsabkommen zwischen den beiden Atommächten.

Viele Experten erwarten ein Scheitern der Wiener Gespräche. Die USA, die bei den Verhandlungen von ihrem Sondergesandten Marshall Billingslea vertreten werden, beharren auf einer Beteiligung Chinas an den Gesprächen. Dies lehnt China jedoch ab. Es wäre bereits das dritte wichtige Abrüstungsabkommen zwischen Moskau und Washington, aus dem sich die USA unter Präsident Donald Trump zurückziehen könnten.