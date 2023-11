Weber: Europawahl kann wegen Migration Schicksalswahl für Kontinent werden

Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber hat eine europäische Lösung für die Migrationsfrage bis zur Europawahl im Juni nächsten Jahres gefordert. Wenn es nicht gelinge, zu einer Lösung der Probleme zu kommen, "wird die Europawahl am 9. Juni eine Schicksalswahl für diesen Kontinent", sagte Weber am Samstag auf einer Delegiertenversammlung der CSU in Nürnberg. CSU-Chef Markus Söder warf der Ampel-Koalition vor, Deutschland in eine "schwere Staatskrise" geführt hzu haben.