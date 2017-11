Weißes Haus: Kein bilaterales Treffen von Trump und Putin beim Apec-Gipfel

Beim Apec-Gipfel in Vietnam wird es kein bilaterales Treffen von US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin geben. Das Weiße Haus teilte am Freitag mit, ein solches Treffen sei nie bestätigt worden und werde wegen Terminschwierigkeiten auch nicht stattfinden. Der Kreml hatte erklärt, es werde ein bilaterales Gespräch der beiden Präsidenten am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Vietnam geben.

US-Außenminister Rex Tillerson hatte danach allerdings gesagt, die Frage sei, ob es überhaupt "genügend Substanz" für ein solches Gespräch gebe. Zwischen beiden Staaten bestehen klare Differenzen etwa im Syrien- und Ukraine-Konflikt. Zugleich stehen mehrere Vertreter des Trump-Teams im Verdacht, eng mit Moskau zusammengearbeitet zu haben, um Trump im vergangenen Jahr zum Wahlsieg zu verhelfen.

Als Verfechter einer protektionistischen Handelspolitik wird Trump mit Spannung bei dem Gipfel erwartet. Der US-Präsident kam am Freitag im vietnamesischen Danang an, wo die Apec ihr Treffen abhält. Trump, der mit seinem Kurs unter dem Motto "Amerika zuerst" weltweit für Unruhe sorgt, spricht dort vor den versammelten Staats- und Regierungschefs. Auch Chinas Staatschef Xi Jinping, den Trump zuvor in Peking besucht hatte, wird eine Rede halten.