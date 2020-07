Weitere 18 Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern in Deutschland eingetroffen

Weitere 18 behandlungsbedürftige Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern sind am Freitag zusammen mit Familienangehörigen in Deutschland eingetroffen. Wie das Bundesinnenministerium am Mittag mitteilte, landete die Maschine aus Athen mit insgesamt 83 Flüchtlingen auf dem Flughafen in Kassel.

"Ordnung und Humanität gehören für mich in der Migrationspolitik eng zusammen", erklärte dazu Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). "Gleichzeitig zeigen wir Solidarität gegenüber Griechenland." Auf dem schwierigen Weg zu einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik sei solche "Solidarität mit den Staaten an der Außengrenze unverzichtbar".

Deutschland will gemäß einer Entscheidung der Bundesregierung insgesamt 243 medizinisch behandlungsbedürftige Kinder aus Griechenland im Rahmen einer europäischen Hilfsaktion aufnehmen. Ebenfalls einreisen dürfen deren Kernfamilien, also in erster Linie Eltern und Geschwisterkinder. Mitte April waren die ersten 47 Kinder und Jugendlichen in Deutschland eingetroffen.