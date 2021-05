Weitere Migranten versammeln sich an Grenze zur spanischen Exklave Ceuta

Ansturm auf Grenze in Ceuta am Dienstag

Nach dem Rekordandrang von 8000 Migranten aus Marokko bleibt die Lage an der Grenze zur spanischen Exklave Ceuta angespannt. Am Mittwochmorgen versuchten erneut einige Menschen, schwimmend das spanische Territorium an der nordafrikanischen Küste zu erreichen, wie ein AFP-Reporter berichtete. Am Strand von Ceuta waren dutzende spanische Soldaten postiert. Sie begleiteten die Migranten an Land und schickten sie anschließend zurück nach Marokko.

Seit Montag ist eine Rekordzahl von 8000 Migranten in Ceuta angekommen. 4800 von ihnen wurden inzwischen wieder nach Marokko abgeschoben, wie Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez am Mittwoch sagte.

Sánchez hatte die Lage in Ceuta als "schwere Krise" für Spanien und Europa bezeichnet und angekündigt, die Ordnung in der Exklave "so schnell wie möglich wiederherzustellen". Die Regierung in Madrid ordnete die Entsendung von 250 zusätzlichen Sicherheitskräften nach Ceuta an. 150 weitere Beamte wurden in Bereitschaft versetzt.

Ceuta und die andere spanische Exklave Melilla haben die einzige Landgrenze der Europäischen Union mit Afrika. Sie sind deshalb regelmäßig Ziel von Menschen, die sich ein besseres Leben in Europa erhoffen.

Die marokkanischen Sicherheitskräfte hatten die Migranten in Ceuta am Montag offenbar passieren lassen. Hintergrund dürfte der Streit zwischen Marokko und Spanien um den Konflikt in der Westsahara sein. Erst am Dienstag verstärkte Marokko die Polizeipräsenz an dem Grenzübergang Fnideq.

EU-Kommissions-Vizepräsident Margaritis Schinas erhob am Mittwoch indirekte Vorwürfe gegen die Regierung in Rabat. Europa lasse sich von niemandem "einschüchtern" und werde "kein Opfer solcher Taktiken sein", sagte er am Mittwoch im spanischen Radio. Bereits in der Vergangenheit habe es Versuche von Drittländern gegeben, die Migrationsfrage gegenüber der EU zu "instrumentalisieren". Dies sei nicht hinnehmbar.

Marokko ist ein wichtiger Verbündeter Spaniens im Vorgehen gegen die illegale Einwanderung. Die Entscheidung der Regierung in Madrid, dem Anführer der Widerstandsbewegung Frente Polisario eine medizinische Behandlung in Spanien zu ermöglichen, hatte aber eine diplomatische Krise zwischen den beiden Ländern ausgelöst. Die Frente Polisario kämpft für die Unabhängigkeit der Westsahara, während Marokko die Region an der Atlantikküste für sich beansprucht.