Weiterer Häftling aus Berliner JVA Plötzensee flüchtig

Nach dem spektakulären Ausbruch von vier Männern aus der Justizvollzugsanstalt Berlin-Plötzensee ist ein weiterer Häftling flüchtig. Der Freigänger sei am Donnerstagabend nicht in das Gefängnis zurückgekehrt, sagte ein Sprecher des Justizsenats in der Hauptstadt am Freitag. Nach dem Mann sowie nach den vier Ausbrechern werde weiter gefahndet.

Die Abwesenheit des 30-jährigen Deutschen, der wegen des Erschleichens von Leistungen und des Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetzes eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßte, wurde den Angaben zufolge bei der abendlichen Kontrolle festgestellt. Ein Zusammenhang mit dem Ausbruch am Donnerstag bestehe nach derzeitiger Erkenntnislage nicht.

Vier Männer im Alter zwischen 25 und 38 Jahren waren am Donnerstagmorgen um kurz vor 09.00 Uhr aus der JVA Plötzensee entkommen. Die Gefangenen konnten über einen Lüftungsspalt in der Mauer fliehen. Den Weg zu dem Spalt hatten sie mit einem aus der KfZ-Werkstatt des Gefängnisses entwendeten Trennschleifer freigemacht. Danach überwanden sie den Stacheldrahtzaun, der das Gelände der JVA umgibt.

Die Männer saßen wegen schwerer Körperverletzung, Diebstahls mit Waffen, Wohnungseinbruchs und Erschleichens von Leistungen in Haft. Einer von ihnen wäre bereits im März entlassen worden. Zwei weitere waren zu Haftstrafen bis September 2018 verurteilt worden, der vierte bis Oktober 2020.

Die Fahndung nach den Männern laufe weiter auf Hochtouren, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Der Berliner Justizsprecher sagte, dass die JVA Plötzensee nach dem Ausbruch eine interne Sicherheitsüberprüfung eingeleitet habe. Die Kfz-Werkstatt sei bis auf weiteres geschlossen worden.