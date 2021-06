Maradiaga vor seiner Festnahme in Managua

Weiterer potenzieller Präsidentschaftskandidat in Nicaragua festgenommen

In Nicaragua ist ein dritter möglicher Herausforderer von Präsident Daniel Ortega bei den im Herbst anstehenden Wahlen festgenommen worden.

In Nicaragua ist ein dritter möglicher Herausforderer von Präsident Daniel Ortega bei den im Herbst anstehenden Wahlen festgenommen worden. Félix Maradiaga wurde am Dienstag in Gewahrsam genommen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Gegen den Oppositionspolitiker seien Ermittlungen eingeleitet worden wegen "Handlungen gegen die Souveränität" des Landes, Terrorismus und der Unterstützung internationaler Sanktionen gegen die Regierung.

Die Polizei erklärte, Maradiaga werde beschuldigt, zu "Militärinterventionen" aufgerufen und mit finanzieller Unterstützung ausländischer Regierungen "Terrorakte" und die "Destabilisierung" des Landes angestrebt zu haben.

Die USA verurteilten Maradiagas Festnahme als "willkürlich". Das Vorgehen Ortegas gegen seine Rivalen zeige, dass er ein "Diktator" sei, erklärte die für Lateinamerika zuständige US-Diplomatin Julie Chung auf Twitter.

In der vergangenen Woche waren bereits zwei potenzielle Präsidentschaftskandidaten in Nicaragua festgenommen worden. Der konservative Oppositionspolitiker Arturo Cruz wurde am Samstag bei seiner Rückkehr von einer USA-Reise auf dem Flughafen von Managua festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft begründete die Festnahme von Cruz damit, dass dieser "gegen die nicaraguanische Gesellschaft und die Rechte des Volkes" agiert habe. Der 67-jährige ehemalige Botschafter des Landes in den USA hatte vor zwei Wochen erklärt, dass er bei der Präsidentschaftswahl gegen den linksgerichteten Amtsinhaber Ortega antreten wolle.

Bereits am Mittwoch war die Oppositionspolitikerin Cristiana Chamorro unter Hausarrest gestellt worden. Ihr werden Geldwäsche und "ideologische Falschheit" vorgeworfen. Die 67-jährige gilt ebenfalls als potenzielle Herausforderin Ortegas bei der Wahl im November. Die parteilose Journalistin hatte am Dienstag erklärt, sie wolle sich von der Opposition aufstellen lassen.

Es wird erwartet, dass der 75-jährige Ortega bei der Präsidentschaftswahl für eine vierte Amtszeit antritt. Im Dezember hatte das von seiner Partei dominierte Parlament ein umstrittenes Gesetz verabschiedet, das den Ausschluss von Oppositionskandidaten von den Wahlen ermöglicht. Es sieht vor, dass all jene, die einen Staatsstreich oder "terroristische" Akte planen, nicht kandidieren dürfen. Auch soll Politikern, die zu ausländischer Einmischung in die nicaraguanische Politik und Sanktionen gegen das Land aufrufen, die Kandidatur verboten werden.

Ortega, ein früherer Kommandant der sandinistischen Guerilla, war bereits in den 1980er Jahren Präsident. Nach langer Abwesenheit von der Macht gelangte er dann im Jahr 2007 durch Wahlen erneut in das höchste Staatsamt. Kritiker werfen Ortega vor, über die Jahre hinweg einen zunehmend autoritären und repressiven Regierungsstil entwickelt zu haben. Verfassungsregelungen zur Begrenzung der Amtszeiten der Präsidenten ließ er aushebeln.