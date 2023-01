Weiterer US-Polizist nach Tod von Tyre Nichols suspendiert

Nach der brutalen Tötung des Schwarzen Tyre Nichols durch Polizisten in der US-Stadt Memphis ist ein weiterer Beamter suspendiert worden. Der Polizist sei bereits "zu Beginn der Ermittlungen zum Tod von Tyre Nichols zusammen mit den anderen Beamten" des Dienstes enthoben worden, erklärte eine Polizeisprecherin am Montag. Eine Begründung für die Suspendierung nannte die Polizei der Stadt im Bundesstaat Tennessee nicht.

Polizisten hatten Nichols am 7. Januar bei einer abendlichen Verkehrskontrolle brutal zusammengeschlagen. Der 29-Jährige starb drei Tage später in einem Krankenhaus. Am vergangenen Donnerstag wurden fünf nach dem Vorfall suspendierte und dann entlassene Polizisten wegen Mordes zweiten Grades angeklagt, in Tennessee entspricht dies einer Zwischenstufe zwischen Mord und Totschlag. Bei den fünf Männern handelt es sich wie beim Opfer um Afroamerikaner. Am Freitag veröffentlichten die Behörden dann Videoaufnahmen des Vorfalls, der in den USA für große Empörung gesorgt hat.

Anwälte von Nichols' Familie erklärten am Montag, der sechste Polizist habe zu Beginn der gewaltsamen Festnahme eine Elektroschockpistole auf den 29-Jährigen abgefeuert. Nichols' Familie äußerte sich "äußerst enttäuscht" darüber, dass der Beamte, der seit 2018 für die Polizei in Memphis arbeitet, nicht wie die anderen Polizisten entlassen und angeklagt worden sei.

"Es stellt sich sicherlich die Frage, warum der in diesen brutalen Angriff verstrickte weiße Polizist abgeschirmt und vom Licht der Öffentlichkeit geschützt wurde, und bis jetzt auch vor ausreichender Disziplinierung und Rechenschaft", erklärte die Familie.

Der Anwalt des Polizisten erklärte gegenüber der "Washington Post", der Beamte sei zwar am Ort der ersten Konfrontation zwischen der Polizei und Nichols gewesen, nicht aber an dem Ort, an dem die anderen Beamten den 29-Jährigen kurze Zeit später brutal zusammenschlugen.

Nichols war zunächst an einer Kreuzung gestoppt, aus seinem Auto gezogen und von Polizisten auf den Boden gedrückt worden. Die Beamten setzten dabei auch Pfefferspray und einen sogenannten Taser ein, während sie Nichols mit widersprüchlichen Befehlen offenbar verwirrten. Nichols befreite sich dann und rannte weg, wurde nach einer kurzen Verfolgungsjagd aber erneut gestoppt und von Polizisten mit Schlägen und Tritten traktiert.