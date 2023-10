Welternährungsprogramm "zutiefst besorgt" über humanitäre Lage in Nahost

Das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen hat vor den humanitären Folgen der Kämpfe zwischen der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas und Israel gewarnt. Die UN-Organisation erklärte am Sonntag in Rom, sie sei "zutiefst besorgt über die sich schnell verschlechternde Lage" in Israel und den Palästinensergebieten sowie "die Auswirkung dieses Konflikts auf die betroffenen Bevölkerungen".