Weltweit fast 300 Millionen Kinder wegen Coronavirus derzeit nicht in der Schule

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus besuchen derzeit rund 300 Millionen Kinder weltweit nicht die Schule. Nach der Schließung aller Schulen und Universitäten in Italien weitete am Donnerstag auch der Iran das Unterrichtsverbot auf alle Schulen und Hochschulen aus. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Stefanie Hubig, sieht dafür in Deutschland derzeit keine Notwendigkeit. Bislang wurden hierzulande 349 Infektionsfälle in 15 Bundesländern bestätigt.

Die Schulen und Universitäten in Italien sollen bis zum 15. März geschlossen bleiben. Mit 3089 bestätigten Infektionen und 107 Todesfällen ist das Land der größte Coronavirus-Infektionsherd in Europa. Binnen 24 Stunden wurden 28 weitere Todes- und 587 neue Krankheitsfälle verzeichnet.

Das iranische Gesundheitsministerium verfügte, dass nun alle Schulen und Hochschulen im Land bis zum Ende des iranischen Jahres am 19. März geschlossen bleiben. Dann beginnen die bis zum 3. April dauernden Neujahrsferien. Im Iran wurden nach Behördenangaben schon mehr als 3500 Infektionen nachgewiesen - im Vergleich zum Vortag ein Zuwachs um rund 590 Fälle. Die Zahl der Todesopfer stieg um 15 auf 107.

China, von wo das Virus im Dezember seinen Ausgang genommen hatte, hatte schon vor Wochen Schulen sowie Fabriken auf unbestimmte Zeit geschlossen. In der Volksrepublik wurden mittlerweile mehr als 80.400 Infektionen und mehr als 3000 Tote gemeldet.

Südkorea ist nach China das Land mit den meisten Coronavirus-Fällen: Mehr als 6000 Infektionen und 35 Todesfälle wurden hier registriert. Der Beginn des neuen Schuljahres wurde wegen der Epidemie auf den 23. März verschoben. Auch in Japan findet in den meisten Schulen vor den Ferien Ende März kein Unterricht mehr statt. Indiens Hauptstadt Neu Delhi kündigte am Donnerstag die Schließung aller Grundschulen bis Monatsende an.

Schon vor den Anordnungen in Neu Delhi und im Iran hatte die Unesco-Chefin Audrey Azoulay am Mittwoch erklärt, 13 Länder hätten den Unterricht ausgesetzt, dies betreffe 290,5 Millionen Kinder. Außerdem gebe es in neun Ländern örtliche Schulschließungen.

In Deutschland wurden bislang nur vereinzelt Schulen geschlossen. KMK-Präsidentin Hubig sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", flächendeckende Schulschließungen seien derzeit nicht nötig, da die Coronavirus-Lage in Deutschland regional sehr unterschiedlich sei. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach sich gegen generelle Schulschließungen aus.

In Deutschland wurden laut Robert-Koch-Institut bis Donnerstag 349 Infektionen nachgewiesen, davon allein 175 in Nordrhein-Westfalen. Außer in Sachsen-Anhalt sind alle Bundesländer betroffen, Tote gab es bislang in Deutschland aber nicht. Laut RKI-Präsident Lothar Wieler muss aber auch hierzulande mit Todesfällen gerechnet werden.

Die Schweiz meldete am Donnerstag ihren ersten Todesfall durch das neuartige Coronavirus: Eine 74-Jährige in Lausanne. Ungarn, Slowenien, Bosnien sowie Südafrika registrierten ihre ersten Infektionsfälle.

Weltweit gibt es mittlerweile mehr als 95.000 nachgewiesene Infektionsfälle. Mehr als 3200 Menschen sind an der von dem Erreger ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

In den USA stieg die Zahl der Todesfälle auf elf. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom rief wegen der Epidemie den Notstand aus, nachdem dort der erste nachweislich von dem Erreger verursachte Todesfall aufgetreten war.

Es handelte sich um einen 71-jährigen Passagier des Kreuzfahrtschiffs "Grand Princess", die nach einer Reise nach Mexiko auf der Fahrt von Hawaii nach San Francisco war. Das Schiff wurde gestoppt, die rund 2500 Passagiere und 1150 Besatzungsmitglieder dürfen vorerst nicht von Bord. Das Auswärtige Amt hatte am Mittwoch mit Blick auf die Coronavirus-Epidemie darauf hingewiesen, dass auf Kreuzfahrtschiffen ein erhöhtes Quarantäne-Risiko bestehe.

Auswirkungen auf den Tourismus hat das Virus auch im Westjordanland: Die Palästinenserführung untersagte für zwei Wochen die Einreise von Touristen, Sehenswürdigkeiten wie die Geburtskirche in Bethlehem werden geschlossen.