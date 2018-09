Erstattung von Amazon

Vor ein paar Tagen bekam ich folgende eMail von Amazon: "Guten Tag, Sie hatten den unten aufgeführten Artikel bestellt, aber die Sendung wurde vom Transportdienst an uns retourniert. Wir haben daher eine Erstattung veranlasst." Mittlerweile wurde der Betrag erstattet, es handelte sich also nicht um eine Fake-Mail. Nur- der Artikel, es handelte sich um eine Fitnesstracker-Uhr, wurde nicht zurückgeschickt, sondern befindet sich in meinem Besitz. Wie kann so etwas heutzutage passieren?