Werteunion ruft Unionsabgeordnete zu Widerstand gegen Merkels EU-Initiative auf

Wie Ansteckung-gefährdend sind Biergläser in der Kneipe?

Kneipen, Bars und Biergärten dürfen wieder öffnen. Schon wer früher in Kneipen ging, durfte nicht empfindlich sein und brauchte Karneval ein gutes Immunsystem. Die Gläser werden an der Theke mit kaltem Wasser gespült, zumindest außerhalb Karneval, aber nicht in einer 60 Grad heißen Spülmaschine wie im Restaurant. Jetzt kündigen die Wirte Flaschenbier, Einmal-Plastikbecher an oder Gäste können ihr eigenes Glas mitbringen. Ein nicht gespültes eigenes Glas wird an der Zapfanlage gefüllt, da spritzt es nicht nur, sondern der Wirt taucht das Glas in den Zapfhahn ein damit es nicht schäumt, jedenfalls bisher.