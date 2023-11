Whisky schlägt bei Londoner Auktion mit Verkaufspreis von 2,1 Millionen Euro Rekorde

Eine Flasche des Whiskys The Macallan 1926 ist am Samstag zum Rekordpreis von 2,1 Millionen Pfund (umgerechnet rund 2,5 Millionen Euro) bei einer Auktion in London versteigert worden. Der Verkauf habe einen "neuen Rekord für jede auf einer Auktion verkaufte Flasche Spirituose oder Wein" gesetzt, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit.