WHO-Chef Tedros in vom Erdbeben betroffener syrischen Stadt Aleppo eingetroffen

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ist am Samstag in der schwer vom Erdbeben betroffenen syrischen Stadt Aleppo eingetroffen. Er sei auf dem Flughafen der Stadt angekommen, um zusammen mit dem syrischen Gesundheitsminister und dem Gouverneur von Aleppo mehrere Krankenhäuser und Unterkünfte zu besichtigen, berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana.