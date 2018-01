Wintersturm "Friederike" trifft Deutschland mit Wucht

Mit verheerender Wucht ist der Wintersturm "Friederike" auf Deutschland getroffen. In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen stellte die Deutsche Bahn am Donnerstag komplett den Betrieb ein, die Feuerwehren fuhren hunderte Einsätze wegen umgestürzter Bäume und anderer Sturmschäden, es gab zudem einen Toten und mehrere Verletzte. Der Straßen- und Flugverkehr waren gestört, der Flughafen Köln/Bonn stoppte zeitweise Starts und Landungen.

In niederrheinischen Emmerich wurde ein 59-Jähriger auf seinem Grundstück von einem umstürzenden Baum erschlagen. In vielen Städten riefen die Behörden die Menschen dazu auf, in Gebäuden zu bleiben. Wochenmärkte wurden abgesagt sowie Parks geschlossen. In einigen Bundesländern fiel der Schulunterricht aus oder wurde früher beendet. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor Sturmböen mit 120 Stundenkilometern und mehr.

Demnach sollte "Friederike" im Verlauf des Donnerstags von Nordrhein-Westfalen über das südlichere Niedersachsen und Nordhessen bis nach Thüringen und Sachsen ziehen. Auf dem Weg des Sturms lagen damit auch etliche Großstädte wie Köln oder Berlin. Auswirkungen gab es jedoch auch weiter nördlich und südlich, zudem gingen dem Tief Schnee- und Regenfälle voraus, die für glatte Straßen und damit verbundene weitere Probleme sorgten.

Die Deutsche Bahn stoppte am Vormittag zunächst den Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen sowie Teilen von Rheinland-Pfalz, am Mittag dann auch in Niedersachsen. Der Fernverkehr war bundesweit massiv gestört, vielerorts saßen zahlreiche gestrandete Passagiere an den Bahnhöfen fest.

Der Flughafen Köln/Bonn unterbrach am Mittag auf Anweisung der Flugsicherung für etwa anderthalb Stunden den Betrieb, es gab keine Starts und Landungen mehr. Am Flughafen Düsseldorf wurden nach Angaben des Betreibers etliche Flüge gestrichen. Auch an anderen deutschen Flughäfen gab es Streichungen, etwa weil Ankünfte aus den Niederlanden wegen des Unwetters ausfielen.

In Nordrhein-Westfalen mussten wegen umgestürzter Lkw außerdem mehrere Rheinbrücken und Autobahnen gesperrt werden. Allein die Kölner Feuerwehr meldete bis zum Mittag rund 300 Einsätze, in Duisburg waren es 280. Dort warnte die Stadt mit Sirenen vor der Sturmgefahr. Vielerorts wurden Krisenstäbe gebildet.

Praktisch flächendeckend berichteten Polizei und Feuerwehren im bevölkerungsreichsten Bundesland von umgestürzten Bäumen, umgewehten Verkehrsschildern und durch den Orkan abgedeckten Dächern. Es gab auch Verletzte. In Ratingen wurde eine Frau laut Feuerwehr von einem umstürzenden Baum getroffen. Sie kam in ein Krankenhaus. Auf der Autobahn 555 bei Köln wurden zwei Menschen verletzt, als eine Sturmböe einen Lastwagen umkippte.

In Ense-Lüttringen im Kreis Soest evakuierten Einsatzkräfte einen Kindergarten, nachdem der Orkan Teile des Dachs eines nahen Schulgebäudes abgedeckt hatte. Laut Polizei bestand die Gefahr, dass die Trümmer die Kita beschädigten könnten. In der Region wurden unter anderem viele Autos durch herabstürzende Dachziegel beschädigt. In Plettenberg flog das Dach eines Industriebetriebs in ein Wohnhaus und beschädigte es schwer.

Auch in den Nachbarländern sorgte "Friederike" für Chaos. In den Niederlanden ging auf Gleisen und Straßen nichts mehr, der Flughafen von Schiphol in Amsterdam strich vorübergehend alle Flüge, weil der Wetterdienst die höchste Alarmstufe ausrief. In Belgien starb eine Frau, als ein Baum auf ihr Auto stürzte.

Insbesondere in Norddeutschland sorgten am Donnerstag die mit dem Orkantief verbundenen Schneefälle für Probleme. In Hamburg erlitt ein 17-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen, als ein dicker Ast laut Polizei unter der Schneelast brach und ihn am Kopf traf. Allein dort gab es demnach am Morgen 125 Unfälle.