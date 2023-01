Wissing lehnt Einschränkung des Straßenverkehrs für den Klimaschutz ab

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) lehnt staatliche Maßnahmen für weniger Straßenverkehr zugunsten des Klimaschutzes ab. "Die Lösung kann nicht sein, dass wir den Straßenverkehr in Deutschland einschränken", sagte er der "Bild am Sonntag". "Autofahren bedeutet Freiheit", fügte Wissing hinzu. Die Grünen-Fraktion forderte den Minister auf, "endlich ausreichende Maßnahmen" für den Klimaschutz in seinem Verantwortungsbereich auf den Weg zu bringen.