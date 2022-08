Wolfgang Petersen mit 81 Jahren gestorben

Der mit dem Kriegsfilm "Das Boot" zu Weltruhm gelangte deutsche Regisseur Wolfgang Petersen ist tot. Der Filmemacher starb im Alter von 81 Jahren an den Folgen von Bauchspeicheldrüsenkrebs, wie seine Künstleragentur am Dienstag mitteilte. Demnach starb Petersen bereits am Freitag in seinem Haus in Brentwood, einem Stadtteil von Los Angeles. Seine Frau Maria Antoinette, mit der er 50 Jahre verheiratet war, sei bei ihm gewesen.