Woodwards Enthüllungsbuch über Trump erscheint in den USA

Das Enthüllungsbuch der US-Reporterlegende Bob Woodward über Präsident Donald Trump kommt am Dienstag in den USA in die Läden. Die US-Medien werden darin nach weiteren brisanten Details aus dem Innenleben der Regierung forschen, nachdem Vorabauszüge bereits in der vergangenen Woche von der Zeitung "Washington Post" veröffentlicht worden waren.

In "Fear" ("Furcht") beschreibt Woodward einen paranoiden Präsidenten, der von vielen seiner Mitarbeiter verachtet wird. Diese seien permanent damit beschäftigt, Trump zu bändigen, um Schaden für das Land abzuwenden. Trump hat versucht, das Buch pauschal als unwahr abzutun. In Deutschland soll es im Oktober erscheinen. Woodward war einst durch seine Enthüllungen zur Watergate-Abhöraffäre von Präsident Richard Nixon berühmt geworden.