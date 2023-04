Xi und Macron fordern rasche Friedensgespräche zwischen Kiew und Moskau

Chinas Staatschef Xi Jinping und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben zu baldigen Friedensgesprächen für die Ukraine aufgerufen. Ziel sei eine "Wiederaufnahme der Gespräche, so schnell wie möglich, für einen dauerhaften Frieden", sagte Macron nach einem bilateralen Treffen am Donnerstag in Peking. Xi betonte bei einem gemeinsamen Pressetermin seinerseits, dass Atomwaffen "nicht eingesetzt werden können". Er verurteilte "Angriffe auf Zivilisten".

Die beiden Präsidenten hätten ein "offenes und konstruktives Gespräch" miteinander geführt, das etwa eineinhalb Stunden gedauert habe, teilte der Elysée mit. Xi habe sich dabei auch bereit gezeigt, mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu telefonieren, hieß es in Diplomatenkreisen. Fragen von Journalisten waren bei dem Pressetermin nicht vorgesehen.

Macron traf im Rahmen seines dreitägigen Staatsbesuchs in China anschließend gemeinsam mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erneut mit Xi zusammen. Dabei rief von der Leyen China ausdrücklich dazu auf, keine Waffen direkt oder indirekt an Russland zu liefern. "Den Aggressor zu bewaffnen, wäre ein Verstoß gegen Völkerrecht. Das würde unseren Beziehungen erheblich schaden", sagte die EU-Kommissionspräsidentin, die auf Initiative von Macron gemeinsam mit ihm den chinesischen Präsidenten getroffen hatte. Sie nannte es ein "positives Zeichen", dass Xi bereit sei, mit Selenskyj direkt zu sprechen, sobald die Zeit reif sei.

Der Kreml wies die Idee einer chinesischen Vermittlung im Ukraine-Konflikt umgehend zurück. China verfüge zwar "zweifellos über ein sehr effektives und überragendes Vermittlungspotenzial", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Doch die Situation mit der Ukraine sei "komplex", sagte er. "Bislang gibt es keine Aussichten auf eine politische Lösung." Derzeit sehe Moskau "keine anderen Möglichkeiten als die Fortsetzung der Spezialoperation".

Bei Xis Staatsbesuch im März in Moskau hatten Xi und Putin Einigkeit gezeigt. Zuvor hatte Xi einen Plan zur Beilegung des Krieges in der Ukraine vorgelegt, der von westlichen Staaten jedoch mit Skepsis aufgenommen worden war. China hat die Invasion Russlands bis heute nicht klar verurteilt, und der "Friedensplan" ruft nicht ausdrücklich zum Rückzug der russischen Armee auf.

Macron warb in seinem Gespräch mit Xi außerdem für ein Wiederankurbeln der französisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen. Dies stehe nicht im Widerspruch zum Bemühen um eine größere europäische Unabhängigkeit, betonte er. Am Rande des Staatsbesuchs wurden daher zahlreiche Wirtschaftsverträge unterzeichnet. Mehr als 50 Unternehmerinnen und Unternehmer waren mit Macron nach China gereist.

So will der europäische Flugzeugbauer Airbus seine Produktion in China verdoppeln und eine zweite Fertigungsstraße im Werk in Tianjin bauen. Derzeit werden dort vier A320-Maschinen pro Monat produziert; im Laufe des Jahres sollen es sechs pro Monat werden. Die Partnerschaft zwischen EDF und der chinesischen Atomindustrie wurde mit Blick auf "neue Kooperationen" bekräftigt. EDF beteiligt sich zudem an einem Offshore-Windpark in Jiangsu.

Auch Alstom, L'Oréal und weitere französische Unternehmen schlossen Verträge ab. Das kommende Jahr solle ein Jahr des französisch-chinesischen Kulturtourismus werden. Dazu soll es auch eine gemeinsam organisierte Ausstellung mit Leihgaben aus dem Schloss in Versailles und der Verbotenen Stadt geben, teilte der Elysée mit.

Macron wollte am Freitag in die Provinz Kanton weiterreisen und dort unter anderem mit chinesischen Studierenden zusammentreffen.