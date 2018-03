Xinhua: Kim fühlt sich nach eigener Aussage "der Denuklearisierung verpflichtet"

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat nach Angaben aus Peking während seines Besuchs bei Chinas Staatschef Xi Jinping erklärt, dass er sich "der Denuklearisierung verpflichtet" fühle. "Das Thema der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel kann gelöst werden, wenn Südkorea und die USA mit gutem Willen auf unsere Bemühungen reagieren, eine Atmosphäre des Friedens und der Stabilität schaffen und fortschrittliche und gleichzeitige Maßnahmen für die Umsetzung von Frieden ergreifen", zitierte am Mittwoch die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinua Nordkoreas Machthaber.

Über Kims erste Auslandsreise seit seiner Machtübernahme im Jahr 2011 war wegen eines nordkoreanischen Sonderzugs und erhöhter Sicherheitsvorkehrungen in Teilen Pekings bereits spekuliert worden. Nach Kims Abreise bestätigte China schließlich den Besuch. Nordkoreas Machthaber sei von Sonntag bis Mittwoch in der Volksrepublik gewesen, berichtete Xinhua.

Chinas Staatschef Xi gab laut Xinhua in Peking ein Bankett für Kim und dessen Frau Ri Sol Ju. Dort habe Kim gesagt, er habe "erfolgreiche Gespräche" mit Xi zur Entwicklung der beiderseitigen Beziehungen und zum "Erhalt von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel" geführt.

China ist der wichtigste Verbündete des wegen seines Atomwaffen- und Raketenprogramms international isolierten Landes. Die Beziehungen zwischen Peking und Pjöngjang haben sich zuletzt aber deutlich abgekühlt. So hat China UN-Sanktionen gegen Nordkorea mitgetragen.

Allerdings kam in den vergangenen Wochen Bewegung in den Atomkonflikt mit Nordkorea: Kim will im April den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In und voraussichtlich im Mai US-Präsident Donald Trump treffen. China schien dabei in eine Nebenrolle gedrängt zu werden. Mit Kims Besuch in Peking gewann die Volksrepublik jedoch wieder an Gewicht.

Kim sagte laut Xinhua, die Partnerschaft der beiden Länder sei "eine strategische Entscheidung und die einzig richtige Entscheidung, die beide Seiten auf Grundlage der Geschichte und Realität getroffen haben". "Das sollte sich nicht ändern und wird es auch nicht wegen irgend eines einzelnen Ereignisses zu einer bestimmten Zeit", fügte Kim den Angaben zufolge hinzu. Zugleich bekräftigte er seine Bereitschaft zu einem Dialog mit den USA und zu einem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump.