Youtube-Chefin Susan Wojcicki kündigt Rücktritt an

Nach neun Jahren an der Spitze der weltweit erfolgreichsten Internet-Video-Plattform hat Youtube-Chefin Susan Wojcicki am Donnerstag ihren Rücktritt angekündigt. Wojcicki, eine der bekanntesten Frauen im kalifornischen Silicon Valley, wird einen Beraterposten beim Mutterkonzern Google annehmen. Wojcicki gehört dem Internet-Riesen bereits seit der Gründung als Startup-Unternehmen in einer Garage an.