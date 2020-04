Zahl der bestätigten Corona-Fälle in den USA übersteigt Marke von 200.000

Kindgeburt in Corona-Zeiten - was sollen wir tun?

Wir, die Großeltern sind in großer Sorge. Unsere Enkeltochter in Berlin wohnend, wird in einem Monat ein Kind zur Welt bringen. Wir, die Großeltern, wohnen nicht in Berlin. Da wir über 70 Jahre alt sind und wegen Vorerkrankungen zur Risikogruppe gehören, kommen für Hilfe auch nicht in Frage. Was sollen wir tun? Was können wir tun? Mit freundlichen Grüßen