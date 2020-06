Zahl der Corona-Toten in Brasilien übersteigt Marke von 50.000

In Brasilien hat die Zahl der verzeichneten Todesopfer durch die Corona-Pandemie die Marke von 50.000 überschritten. Am Sonntag wurden weitere 641 Todesfälle binnen 24 Stunden registriert, womit die Gesamtzahl auf 50.617 stieg, wie das Gesundheitsministerium in Brasília mitteilte. Die offizielle Zahl der Infektionen im größten und bevölkerungsreichsten lateinamerikanischen Land lag bei 1,085 Millionen.

Brasilien ist nach den USA das am zweitstärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt. In den Vereinigten Staaten lag die Zahl der Corona-Toten am Sonntag bei fast 120.000. Mehr als 2,2 Millionen Infektionsfälle wurden in den USA verzeichnet.

Experten gehen allerdings davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen in Brasilien deutlich höher liegen, da dort relativ wenig getestet wird. Im Land war in den vergangenen Wochen die Kritik am Krisenmanagement des rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro stark gewachsen.

Bolsonaro hatte zu Beginn der Pandemie die von dem neuartigen Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 als "kleine Grippe" bezeichnet. Die von brasilianischen Bundesstaaten Corona-Einschränkungen hat er wegen ihrer Folgen für die Wirtschaft immer wieder kritisiert. Die besonders bevölkerungsreichen Bundesstaaten São Paulo und Rio de Janeiro haben allerdings inzwischen eine Lockerung der Restriktionen eingeleitet.