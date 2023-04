Zahl der Netflix-Abonnenten steigt auf mehr als 232 Millionen

Der Streamingdienst Netflix hat nach eigenen Angaben zum Ende des ersten Quartals dieses Jahres 232,5 Millionen Abonnenten. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Demnach machte Netflix im ersten Quartal 1,3 Milliarden Dollar (rund 1,18 Milliarden Euro) Gewinn, was in etwa den Erwartungen entsprach.