Zahl der Todesopfer durch Hurrikan in Acapulco steigt auf 39

Durch Hurrikan "Otis" sind im mexikanischen Badeort Acapulco deutlich mehr Menschen getötet worden als zunächst angenommen. Die Opferzahl sei auf 39 gestiegen, teilte am Samstag die Regierung mit. Zehn weitere Menschen würden noch vermisst.

"Otis" war in der Nacht zum Mittwoch mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 Stundenkilometern und einzelnen Böen von bis zu 315 Stundenkilometern an der mexikanischen Pazifikküste auf Land getroffen. Der Wirbelsturm der höchsten Kategorie 5 schwächte sich zwar rasch ab, doch richtete er vor allem in Acapulco schwere Verwüstungen an. Zunächst waren die Behörden in dem Badeort von 27 Toten und vier Vermissten ausgegangen.

Die Weltorganisation für Meteorologie bezeichnete den Hurrikan als "einen der sich am schnellsten verstärkenden tropischen Wirbelstürme, die je verzeichnet wurden".